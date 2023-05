Kolumne Lomo – Gender-Tag ist immer Dass die sozialen Geschlechterrollen nicht immer dieselben bleiben, wissen alle, die schon einmal ein Bild der Grosseltern gesehen haben. Johannes Binotto

Einst trugen Schülerinnen und Schüler Zöpfe und Hemdkragen. Heute sind Fast Fashion und Sneakers im Trend. Archivfoto: Adrian Moser

Jetzt hat man also den Gender-Tag an der Sek in Stäfa abgesagt und darüber freuen sich jene Hetzer, die auf Twitter schneller Drohungen twittern, als sich zu informieren, worum es bei dem Anlass und überhaupt beim Thema Gender eigentlich gehen würde. Denn eigentlich bedeutet Gender nichts anderes als soziale Geschlechterrolle, und dass die nicht einfach immer dieselben bleiben, dafür braucht man nicht mal eine Sek-Lektion, sondern das wissen alle, die schon mal ein Bild der Grosseltern gesehen haben oder mit dem Flugzeug verreist sind.

Zum Beispiel war es einst allgemein üblich, dass Männer Hüte trugen. Ich hingegen kann aus eigener Erfahrung sagen, dass man heute als Mann mit Hut eher auffällt. Ich hab schon erlebt, dass eine Gruppe junger Typen mich ausgelacht hat wegen des Huts, und sie kamen sich dabei wahrscheinlich supermännlich vor und das, während sie selber Umhängetasche trugen, die ihre eigenen Grossväter möglicherweise als Damenhandtaschen identifiziert hätten.

Wir merken: Was es bedeutet, wie ein typischer Mann zu wirken, ist zu unterschiedlichen Zeiten und an unterschiedlichen Ort der Welt unterschiedlich. Eine banale Erkenntnis, oder? Und wissen Sie was: Um nichts anderes geht es beim Begriff Gender. Auch die Erkenntnis, dass Männer in der Antike Röcke trugen und Frauen heute Hosen und das, obwohl sich doch die Geschlechtsteile nicht im selben Masse gewandelt haben, besagt nichts anderes, als dass Biologie und soziale Rolle offenbar nicht einfach deckungsgleich sind. Wer das anzweifelt, sollte dringend mal das nächste Museum aufsuchen. Was früher eindeutig männlich wirkte, tut dies heute nicht mehr und wird wohl auch in der Zukunft wieder etwas anderes sein.

Geschlechterrollen sind also nicht einfach, sondern sie werden praktiziert, ausagiert, verformt und dabei auch laufend verändert, tagtäglich und von allen. Wir alle machen Gender: Wer einen Bart trägt genauso, wie wer sich rasiert, wer sich schminkt genauso, wie wer sich einen Bären auf die Brust tätowiert. Wenn wir es also genau nehmen, dann ist eigentlich jeder Tag auch Gender-Tag. Und die, die sich darüber aufregen, könnten, statt vor einer Schule zu protestieren, auch einfach das eigene Spiegelbild anbrüllen.

