Genf entscheidet über integratives Schulmodell

In Genf stimmt das Volk über ein integratives Schulmodell in der Oberstufe ab. Die Schülerinnen und Schüler aller Niveaus sollen ab nächstem Jahr in Einheitsklassen unterrichtet werden. FDP, SVP und die GLP haben das Referendum gegen das revidierte Bildungsgesetz ergriffen. Kritik gibt es auch aus anderen Kantonen. In Basel-Stadt gibt es Bestrebungen, die integrative Schule wieder abzuschaffen.