Probleme mit Pauschalsteuern – Genfer Fiskus bedrängt milliardenschweren Medienzar Wo in der Schweiz lebt der französische Milliardär Patrick Drahi? Der 59-Jährige sagt, er sei Walliser, doch die Genfer vermuten ihn bei sich und besteuern ihn nun. Philippe Reichen aus Genf

Der französische Unternehmer Patrick Drahi lebt als Pauschalbesteuerter in der Schweiz. Nun streiten sich die Kantone Wallis und Genf, wer ihn besteuern darf. Foto: Justine Lane (EPA/Keystone)

Patrick Drahi führte in der Schweiz viele Jahre ein diskretes, sorgloses Leben. Genau so hatte es sich der französische Multimilliardär auch vorgestellt, als er 1999 nach Genf zog. Ab 2005 lebte Drahi in Rolle VD, seit 2011 wohnt er in Zermatt.