Erneuerungswahlen im Weinland – Genug Kandidaten für 50 der 56 Weinländer Gemeindebehörden Gemeinderäte, Schulpflegen und RPK: Für die Wahlen vom 27. März kandidieren für die meisten Weinländer Behörden genug Personen. Mancherorts gibt es gar eine Auswahl. Markus Brupbacher

Wohin des Weges? Am 27. März werden im Zürcher Weinland zahlreiche Gemeindebehörden neu gewählt. Foto: Madeleine Schoder

In knapp einem Monat werden auch im Zürcher Weinland die Mitglieder der Gemeindebehörden neu gewählt. In den 22 Gemeinden des Bezirks Andelfingen sind am 27. März 19 Gemeinderäte – also Exekutiven – neu zu besetzen. In Andelfingen, Adlikon und Humlikon finden keine Wahlen für die Gemeinderäte und die Primarschulpflegen statt. Dies, weil sich Adlikon und Humlikon per 1. Januar 2023 der Nachbargemeinde Andelfingen anschliessen werden. Die neuen Andelfinger Gemeindebehörden werden daher erst im September 2022 gewählt.