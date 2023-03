Kultur in Winterthur – Genug Vielfalt? Die Musikfestwochen stimmten über das Programm ab SP-Politiker Dominik Siegmann forderte an der Mitgliederversammlung des Vereins die Absetzung des Programmchefs. Helmut Dworschak

Präsidentin Anina Ljaskowsky (Dritte von links) leitete die Mitgliederversammlung des Vereins Musikfestwochen. Rechts neben ihr Co-Geschäftsführer David Egg und Beisitzer Michael Breitschmid. Foto: Marc Dahinden

Das Programm der Musikfestwochen konzentriere sich zu stark auf Independent-Rock, sagte Dominik Siegmann am Dienstagabend in der Alten Kaserne. Den Grund dafür sieht er verkörpert in Matthias Schlemmermeyer, dem Programmchef des Festivals. «10 Jahre Schlemmermeyer sind genug», lautete die Überschrift über dem Antrag, der hinter dem Vorstand des Vereins an die Wand projiziert wurde. Um das Programm vielfältiger zu machen, forderte Siegmann die Schaffung einer Programmkommission.