Kunstmuseum Winterthur – Genuss aus sicherer Distanz Die Werke von Dave Bopp faszinieren mit ihrem präzisen und dynamischen Spiel der Farben. Sie entstehen in seinem Atelier in Berlin. Adrian Mebold

Dave Bopp mit seinem Werk im Kunstmuseum. Foto: Marc Dahinden

In Winterthur hält sich Dave Bopp nur 14 Tage auf. Der Künstler zog vor einem Jahr mit seiner Partnerin von Winterthur-Töss nach Berlin. Die meisten Kunstschaffenden, die die Kuratoren Konrad Bitterli und Lynn Kost für die Dezemberausstellung eingeladen haben, leben heute anderswo: in Zürich, Hamburg, Wien oder eben Berlin. Vor einigen Jahrzehnten war das anders. Die Mehrzahl der Kunstschaffenden wohnte damals noch in der Stadt, im Weinland oder im Tösstal. Die örtliche Verwurzelung der Künstler spielt im Kunstmuseum Winterthur keine Rolle mehr.