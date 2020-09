Über 25% Rabatt – Genussvolle Tage im Engadin Geniessen Sie die frische Engadiner Bergluft im Arenas Resort Schweizerhof in Sils-Maria auf 1800 m ü. M., eingebettet in der wunderschönen Oberengadiner Seenlandschaft.

Angebot gültig vom 05.12.20 – 04.04.21 Elizabeth Avanidis

Arenas Resort Schweizerhof

Via da Fex 1

CH-7514 Sils-Maria

Das Arenas Resort Schweizerhof liegt ruhig und zentral im malerischen Engadiner Dorf Sils-Maria. Wintersport wird in der Region ganz gross geschrieben: In unmittelbarer Nähe befinden sich ein grossartiges Loipennetz und das vielseitige Skigebiet Furtschellas/Corvatsch und Corviglia. Kulturinteressierte, Familien, Erholungsuchende und Aktivurlauber kommen bei uns garantiert auf ihre Kosten.

Das Engadin zu einem einmaligen Spezialpreis erleben!

IHR BONUS-KARTEN ANGEBOT

• 4 Übernachtungen im Arenas Resort Schweizerhof

• Reichhaltiges Frühstück

• 3 Viergang-Wahlmenü am Abend

• 1 Goldrausch 3 Gang Fondue Menü am Abend ihrer Wahl

• Freie Benutzung der hauseigene Schneeschuhe und Stöcke

(je nach Verfügbarkeit)

• Leih- Bademantel und Schlappen

• Eintritt in den Wellnessbereich mit Solbad 33°C

• Gratis Wifi

Bis 25% Ermässigung mit der BONUS-Karte

Preise pro Person für 4 Übernachtungen

Alpines Doppelzimmer CHF 496.– statt bis zu CHF 660.–

Alpines Einzelzimmer CHF 592.– statt bis zu CHF 840.–

Zusatzkosten: Kurtaxen exkl. CHF 3.60 pro Person

Angebot auf Anfrage direkt beim Arenas Resort Schweizerhof.

Angebot gültig vom 05.12.20 – 04.04.21 auf Anfrage.

Ausgeschlossen 24.12.20 - 02.01.21; 06.02.21- 07.03.21.

Nicht kumulierbar mit anderen Rabatten und Angeboten.

Gültig für Neubuchungen, solange verfügbar.

Die Buchungen sind verbindlich und können nicht storniert werden.

Zuschläge

• Verlängerungsnächte und andere Zimmerkategorien auf Anfrage.

• Kurtaxen sind im Preis nicht enthalten und werden vor Ort verrechnet.