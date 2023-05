Illnau-Effretikon – Geplante Alterssiedlung Gupfen kommt vors Parlament Die Genossenschaft Sonnenbühl plant in Unterillnau 47 Wohnungen sowie ein Ladenlokal. Almut Berger Madeleine Schoder (Foto)

Das Bauernhaus (r.) soll erhalten bleiben, der Platz und die Wiese hinten überbaut werden. Archivfoto: Madeleine Schoder

Der Stadtrat von Illnau-Effretikon unterbreitet dem Stadtparlament den privaten Gestaltungsplan Gupfen zur Genehmigung. Die gemeinnützige Genossenschaft Sonnenbühl will an der Effretikonerstrasse 6 in Unterillnau attraktiven und bezahlbaren Wohnraum für Senioren verwirklichen. Neben dem unter Heimatschutz stehenden Bauernhaus sind 47 Wohnungen, zwei Pflegewohngruppen für 22 Menschen, ein Entlastungsangebot für Angehörige sowie ein Detailhandelladen geplant.

Die Stadt hatte das Grundstück 2017 vom Kanton Zürich mit der Auflage erworben, dass das Areal künftig der Erfüllung öffentlicher Aufgaben dienen soll. Mit Genehmigung des Parlaments im April 2019 verkaufte sie es an die Genossenschaft Sonnenbühl in Uster, die einen Projektwettbewerb durchführte. Nachdem die Planung im letzten Jahr den regulären Genehmigungsprozess durchlaufen hat, liegt nun eine bereinigte Fassung vor.



