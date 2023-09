Gerätemeisterschaften – Turner aus Bauma ist Kantonalmeister An den Zürcher kantonalen Gerätemeisterschaften in Dietlikon sind vor allem Vertreterinnen und Vertreter aus den Turnvereinen Bauma, Effretikon und Grüningen erfolgreich. Zürcher Kantonalmeister wird Philipp Wüest (TV Bauma). Renate Ried

Philipp Wüest vom TV Bauma möchte auch an den Schweizer Meisterschaften einen Schritt nach vorne machen. Foto: PD

Bei den Turnern zählten in der höchsten Kategorie 7 zwei zu den Top-Favoriten: Mika Hodel (TV Weinigen), der Kantonalmeister der Jahre 2016 – 2019 und 2022 sowie Philipp Wüest, der Sieger des Zürcher Kantonalturnfestes 2023 im Weinland. Nachdem Mika Hodel krankheitsbedingt Forfait geben musste, war der Weg offen für Wüest. Der Turner des TV Bauma bewies eindrücklich seine Form und erturnte sich, ausser am Barren, an allen Geräten die Höchstnote und siegte mit über 1,5 Punkte Vorsprung. Der 28-Jährige krönte sich damit zum ersten Mal als Kantonalmeister.

«Abgerechnet wird erst an den Schweizer Meisterschaften.» Philipp Wüest, TV Bauma

«Ich freue mich sehr. Es ist eine Ehre, Kantonalmeister zu sein. Es ist ein weiterer Schritt einer sehr erfolgreichen Saison», erzählt der strahlende Sieger und ergänzt: «Abgerechnet wird dann aber erst an den Schweizer Meisterschaften.» Nach Rang 7 im letzten Jahr möchte Wüest auch an den nationalen Titelkämpfen einen Schritt nach vorne machen.

Aufsteigerin der Saison

Kantonalmeisterin im K7 wurde die Wädenswilerin Ladina Kropf. Mit 0,48 Punkten Rückstand durfte die Kantonalturnfestsiegerin Mia Hodel (TV Effretikon) sich als Zweite feiern lassen. «Ich freue mich riesig und bin erleichtert. Am Mittwoch musste ich krankheitshalber das Training abbrechen und wusste nicht, ob ich überhaupt starten werde», erklärte Hodel. Verschenkt hat sie ihre Zehntel bei den Landungen. «Mir fehlte einfach die Kraft und so musste ich die Korrekturschritte hinnehmen», erklärte die 19-Jährige, die das erste Jahr im K7 turnt. Die K6-Siegerin der Schweizer Meisterschaften 2022 hat sich im K7 bestens etabliert und gilt als Aufsteigerin der Saison.

Mia Hodel vom TV Effretikon belegte den 2. Rang. Foto: PD

Ihre Rolle als Favoriten bestätigt haben die Grüninger Nicole Mattli und Dominik Dobmann, die die «Senioren»-Kategorie K Damen (Ü22) und K Herren (Ü28) gewannen. Mattli teilt den Sieg mit Philipp Wüests Schwester Jeanine Buchmann. Im K6 siegte Lea Hodel, Mias Schwester. Ihre Teamkollegin Nina Strassmann gewann Bronze. Auch im K5 durften die Oberländer feiern. Bei den Turnerinnen im K5A siegte Noana Borioni (TV Grüningen) vor Jael Rüdisühli (TV Effretikon) und Aylin Hintermann (TV Grüningen). Hinzu kam Silber bei den Turner von Joel Meyer (TV Bauma).

Der letzte kantonale Wettkampf, der Kantonalfinal, findet am Sonntag, 17. September in Urdorf statt, welcher zugleich der letzte Selektionswettkampf für die Schweizer Meisterschaften ist.



