Laura Perler und Veronika Siegl Infos einblenden

Laura Perler doktoriert an der Universität St. Gallen. Veronika Siegl ist Gastwissenschaftlerin an der Universität zu Köln. Beide Sozialanthropologinnen sind an der Universität Bern assoziiert und Co-Autorinnen der Studie «Transnationale reproduktive Mobilität aus der Schweiz».