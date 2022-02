Lohnerhöhung für SRG-Kader – Gerhard Pfister schämt sich für seine Parteikollegen Der öffentliche Rundfunk verzichtet künftig auf Boni für die Chefetage, erhöht aber die Fixlöhne. Der Mitte-Präsident greift deswegen den Verwaltungsrat an, dem drei Parteimitglieder angehören. Alessandra Paone

Der Präsident der Mitte, Gerhard Pfister, poltert in den sozialen Medien. Foto: Boris Müller

Die SRG ändert das Lohnsystem für das oberste Kader. Per 1. Januar 2023 erhalten die Geschäftsleitungsmitglieder keine Boni mehr, stattdessen wird ihr Fixlohn erhöht – und zwar in einer Höhe, die den Verlust der durchschnittlichen variablen Lohnkomponente aufwiegt, wie die Zeitungen der CH-Media am Samstag berichteten. Damit reagiert der öffentliche Rundfunk unter anderem auf die Kritik von Simonetta Sommaruga. Als die SRG im vergangenen Jahr Kurzarbeitsentschädigung für rund 600 Angestellte beantragte, gleichzeitig aber nicht auf die hohen Boni für die Chefetage verzichtete, warf die Medienministerin dem Unternehmen «unsensibles» Verhalten vor.