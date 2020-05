Recycling in Elgg – Gericht verbietet unterirdische Güllengrube Das Verwaltungsgericht macht eine Baubewilligung der Gemeinde Elgg rückgängig. Es ging um den Bau einer unterirdischen Güllengrube in der Landwirtschaftszone. Nicole Döbeli

Die Peter Briner AG muss ihr neues Biogaslager an einem anderen Ort planen als ursprünglich vorgesehen. Foto: Madeleine Schoder

«Wir sind die Einzigen in der Schweiz, die Biogasgülle herstellen», sagt Geschäftsführer Peter Briner über seine gleichnamige AG in Elgg, die organischen Dünger verarbeitet und damit handelt. Sein Betrieb ist in mehrerlei Hinsicht ein Spezialfall. Direkt an der Grenze zu Aadorf, geografisch Hagenbuch zugehörig, politisch aber Elgg, befindet er sich zu Teilen in der Industrie- und in der Landwirtschaftszone.