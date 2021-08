Sechs Monate Freiheitsstrafe – Gericht verurteilt Beizer aus Winterthur wegen Covid-Betrugs Das Bezirksgericht Winterthur hat am Dienstag erstmals einen Covid-Kreditbetrüger verurteilt. Dieser akzeptiert das Verdikt, will sich aber nicht persönlich bereichert haben. Patrick Gut

Ohne den ertrogenen Covid-Kredit hätte der Beschuldigte sein Restaurant wegen des Shutdowns nicht halten können. Symbolfoto: Sabina Bobst

Die Umsätze seines Restaurants hatten gerade etwas angezogen, als im März 2020 der Covid-Shutdown in Kraft trat. Um sein Restaurant in Winterthur zu retten, beantragte der Beizer einen Covid-Kredit. Er gab seinen Jahresumsatz mit 893’000 Franken an, was ihn zu einem Kredit von 88’000 Franken berechtigte.

Der korrekte Umsatz lag laut Anklageschrift aber bei 147’700 Franken. Entsprechend tiefer, nämlich bloss 14’700 Franken, wäre demnach der Kredit ausgefallen. Gut 73’000 Franken habe der Geschäftsführer damit ungerechtfertigt erhalten.

Die Staatsanwaltschaft forderte wegen Betrugs und Urkundenfälschung eine unbedingte Freiheitsstrafe von neun Monaten.