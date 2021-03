Urteil des Verwaltungsgerichts – Gericht verzögert Baustart eines Kreisels im Tösstal Der Kanton wollte einen neuen Kreisel in Turbenthal bauen, obwohl Wila gegen die Totalsperrung der Tösstalstrasse rekurriert hatte. Ein Gericht stoppt ihn nun. Jonas Gabrieli

Die Kreuzung bei der reformierten Kirche in Turbenthal soll zu einem Kreisel umgebaut werden. Die grosse Frage ist nur: Wann und wie? Foto: Madeleine Schoder

Es soll dereinst eine runde Sache werden, momentan wird aber noch an allen Ecken und Kanten darum gekämpft: der geplante Kreisel bei der reformierten Kirche in Turbenthal.

Auf der einen Seite steht der Kanton, der mit der Strassensanierung zwischen Kirche und Dorfende Richtung Wila am 1. März beginnen wollte. Bis Ende August hätte er dafür die Tösstalstrasse nach Wila komplett gesperrt.

Die Umleitung würde statt durchs Tal über die Hügellandschaft Wildbergs führen. Grafik: Baudirektion

Die vorgesehene Umleitung hätte in weitem Bogen über Schalchen, Ehrikon und Wildberg geführt. Dank dieser Massnahme sollten die Bauarbeiten für einen neuen Kreisel in Turbenthal beim Abzweiger Richtung Wil zügig vorankommen.

Doch der Gemeinderat von Wila war damit nicht einverstanden. Er befürchtete erhebliche Nachteile für Bevölkerung und Gewerbe und rekurrierte gegen diese Verkehrsführung. Die Baudirektion nahm diesen Rekurs zwar entgegen, entschied aber, dass er keine aufschiebende Wirkung besitze.

Hätte bedeutet: Mit dem Bau des neuen Kreisels wäre begonnen worden, obwohl noch ein Rekurs gegen die Strassensperrung hängig war. Der Gemeinderat von Wila sowie weitere Personen rekurrierten wiederum gegen diesen Entscheid und zogen vor Verwaltungsgericht.

«Weitreichende Folgeprobleme»

Dieses publizierte am 1. März das Urteil, das am letzten Donnerstag gefällt wurde. Darin entscheidet es zugunsten der Wilemer und gegen das Tiefbauamt: Die aufschiebende Wirkung des Rekurses gegen die Strassensperrung wird wieder in Kraft gesetzt.

Dies stelle den gesetzlichen Regelfall dar, heisst es im Urteil. Für einen Entzug der aufschiebenden Wirkung müsste ein schwerer Nachteil drohen. Etwa wenn eine Gefahr für die Öffentlichkeit bestünde und sofort gehandelt werden müsste.

Die Baudirektion hatte angegeben, dass eine Verzögerung des Bauprojekts zu «organisatorisch weitreichenden Folgeproblemen führen würde». Tatsächlich wurde bereits ein Unternehmer mit dem Projekt beauftragt, der nun nicht weiss, wann er mit dem Bau beginnen kann. Wird nicht bald gestartet, so befürchtet der Kanton, könnten die Arbeiten kaum vor Ende Jahr fertiggestellt werden, was weitere Projekte verzögern könnte.

Information am 23. März

Das Gericht sah dadurch aber «eine besondere Dringlichkeit» nicht gegeben. Ein Baubeginn im Frühling 2022 wird in den Raum gestellt, um so einen Unterbruch der Arbeiten in den Wintermonaten zu verhindern. Die Interessen des Kantons würden die Interessen der Wilemer somit nicht überwiegen.

Das Gericht sieht zudem durchaus Erfolgschancen für den noch hängigen Rekurs. Insbesondere weil im vorangegangenen Strassenprojekt des Kantons eine Sperrung der Tösstalstrasse noch verworfen worden war.

«Wir werden das Urteil jetzt analysieren.» Thomas Maag, Sprecher Baudirektion

Die Gerichtskosten von 3660 Franken werden dem Kanton auferlegt. Das Urteil kann innert 30 Tagen noch ans Bundesgericht weitergezogen werden.

Ob das der Kanton tun wird, bleibt offen. Bei der Baudirektion hat man das Urteil zur Kenntnis genommen, wie Sprecher Thomas Maag auf Anfrage sagt. «Wir werden es jetzt analysieren.» Wie es nun konkret weitergehen soll, darüber soll die Öffentlichkeit an einer virtuellen Veranstaltung vom 23. März informiert werden.

«Kanton ist dafür verantwortlich»

«Es gibt in dieser Sache nur Verlierer», sagt Hans-Peter Meier, Gemeindepräsident von Wila. Freuen über den Sieg vor Gericht könne er sich deshalb nicht. Er bedauert die Unsicherheit, die nun herrscht.

«Der Kanton hat eine widerrechtliche Verkehrsanordnung festgelegt und unwürdig kommuniziert.» Hans-Peter Meier, Gemeindepräsident Wila

Die Verantwortung dafür sieht er beim Kanton. «Er hat eine widerrechtliche Verkehrsanordnung festgelegt und unwürdig kommuniziert.» Er ist froh, dass nun eine unabhängige Instanz den Fall beurteilt hat.

«Entscheidend wird sein, wie der Regierungsrat die Verkehrsführung festlegt.» Heinz Schwyter, Tiefbauvorsteher Turbenthal

Der Turbenthaler Tiefbauvorsteher Heinz Schwyter nimmt das Urteil ebenfalls zur Kenntnis: «Die Rekurrenten haben ihr legitimes Recht wahrgenommen und gegen einen Entscheid Einsprache erhoben.» Hinter diesem demokratischen Mittel stehe er voll und ganz. Für den Bau des Kreisels habe dieses Urteil noch keine Auswirkungen, sagt Schwyter. «Entscheidend wird sein, wie der Regierungsrat die Verkehrsführung festlegt.»

«Unsicherheit betrifft viele»

Er nimmt an, dass die Regierung nun intern unter Entscheidungsdruck kommen wird, möglichst schnell in der Sache zu entscheiden. «Denn es gibt einen Unternehmer, der Mitarbeiter bereitgestellt hatte, um am 1. März mit der Arbeit starten zu können.» Der wisse nun nicht, ob er in diesem Jahr überhaupt noch starten könne. «Diese Menschen kann der Unternehmer nun nicht einfach irgendwohin verschieben, dazu braucht er auch wieder Aufträge.» Das Ganze sei sehr aufwendig, und viele Leute seien von der nun herrschenden Unsicherheit betroffen.

Der Ball liegt nun beim Regierungsrat, der über die Totalsperrung der Tösstalstrasse entscheiden muss. Gegen diesen Beschluss kann übrigens wiederum rekurriert werden. Kommt dazu, dass sich rund um die reformierte Kirche eine archäologische Zone befindet. Kämen bei den Arbeiten aufsehenerregende Funde zum Vorschein, könnte das die Arbeiten weiter verzögern.