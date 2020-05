Geringer Abstand trotz massiver Geschwindigkeitsübertretung Die Kantonspolizei Thurgau konnte drei Raser aus dem Verkehr ziehen. Sie mussten ihre Führerscheine abgeben.

Wenig Abstand bei hoher Geschwindigkeit. PD/Kantonspolizei Thurgau

Einsatzkräfte der Kantonspolizei Thurgau führten am Freitag auf der Autobahn A7 bei Wiesendangen eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Dabei wurden drei Raser aus dem Verkehr gezogen. Dies teilt die Kantonspolizei Thurgau mit.

Kurz vor 19 Uhr passierte ein Autofahrer die Messstelle in Richtung Konstanz mit 220 km/h. Nach Abzug der Sicherheitsmarge überschritt der 20-jährige Schweizer die erlaubte Geschwindigkeit um 93 km/h, was einem Raserdelikt entspricht. Unmittelbar dahinter folgte ein weiterer Autofahrer mit ähnlich hoher Geschwindigkeit. Der 24-jährige Italiener folgte dem Auto vor ihm mit einem sehr geringen Abstand.



Am Samstagabend um 20 Uhr wurde ein Motorradfahrer zwischen Schönenbaumgarten und Dettighofen ausserorts mit einer Geschwindigkeit von 165 km/h gemessen. Nach Abzug der Sicherheitsmarge überschritt der 28-jährige Schweizer die erlaubte Geschwindigkeit um 78 km/h, was ebenfalls einem Raserdelikt entspricht.



Die drei Lenker werden bei der zuständigen Staatsanwaltschaft angezeigt. Ihre Führerscheine wurden eingezogen.

( mps )