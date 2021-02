Heidi Klum und die neue GNTM-Staffel – Germany’s Next Makel-Model Zu dick, zu klein, mit Narben, Behinderung oder Männerstimme: Heidi Klum will Meeedchen mit dem gewissen Extra – und schleuste auch noch Tochter Leni in die Sendung ein. Denise Jeitziner

Hauptsache einzigartig: So lautet das Motto der neuen Staffel von «Germany’s Next Topmodel» bei ProSieben. Foto: Rankin, ProSieben

So ganz eindeutig ist das nicht mit Heidi Klums Modellmassen. Mal heisst es, sie sei 1,76 m gross, mal 1,75, mal 1,74 bei plus/minus 55 Kilo verteilt auf die Masse 89–65–92, dazu Schuhgrösse 41. Die perfekte Modelfigur ist das ja nicht, Klum ist zu klein mit zu viel Busen und mit ihren 47 Jahren sowieso zu alt.

Aber das ist in der heutigen Zeit angeblich alles nebensächlich – zumindest in der neuen Staffel von «Germany’s Next Topmodel». Da dürfen dieses Jahr auch Kandidatinnen über den Laufsteg stöckeln, die es früher nicht einmal in die erste Runde geschafft hätten.