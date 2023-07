Gastronomie in Winterthur – Gerry von Gerry’s Bar hört nach elf Jahren auf Das italienische Restaurant beim Eulachpark wird wohl bald verkauft. Gerardo «Gerry» Prezio will die frische Küche erhalten – mit einem Interessenten könnte es zum Deal kommen. Valérie Jost

Gerardo Prezio und seine Tochter Naomi Prezio im Restaurant Gerry’s Bar, das sie jahrelang gemeinsam betrieben haben. Foto: Enzo Lopardo

Für viele dürfte es eines der besten italienischen Restaurants der Stadt gewesen sein: Gerry’s Bar beim Eulachpark. Doch nach fast elf Jahren hört Inhaber Gerry jetzt auf. Gerardo Prezio hatte das Inventar des Restaurants, was das Lokal trotz des Wortes «Bar» im Namen ist, bis vor kurzem für 300’000 Franken auf der Immobilienplattform Homegate ausgeschrieben. Der Grund sei die Belastung: «Ich bin jetzt 67 Jahre alt. Und es ist viel Arbeit, auch an freien Tagen», sagt Prezio. Dazu kommen gesundheitliche Probleme; er hatte schon mehrere Bandscheibenvorfälle.

Aus denselben Gründen suchte der ehemalige Maurer und Sulzer-Hauswart schon 2014 einen Nachfolger. Damals fand er aber niemand Geeigneten. Ein neuer, motivierter Koch und seine jüngste Tochter Naomi halfen ihm aus der Patsche. Die 28-Jährige habe nun aber ein kleines Kind und könne deshalb weniger mitarbeiten als bisher, erzählt der dreifache Familienvater.

Er will weiterhin «kein Fast Food»

«Ich will einen guten Nachfolger, der weiterhin echte mediterrane Küche anbietet. Kein Fast Food», sagt Prezio. Es müsse frisch gekocht werden: «Früh aufstehen gehört dazu. Man kann nicht um 11 Uhr kommen, und alles ist schon parat.» So habe er es schon als Junge in Kalabrien bei seiner «Mamma» gesehen. «Sie hat nie zwei Tage im Voraus gekocht. Stattdessen stand sie manchmal auch um 3 Uhr morgens auf, damit alles frisch war.»

Ein Bild aus vergangenen Tagen: Gerardo Prezio stellt kurz vor der Eröffnung seines Restaurants im September 2012 Bier kühl. Archivfoto: Marc Dahinden

Anders als vor neun Jahren sieht die Nachfolgesituation jetzt besser aus. Er sei momentan mit einem ernsthaften Interessenten in Gesprächen, so Prezio. Spruchreif sei noch nichts, aber: «Ich hoffe sehr, dass es klappt.» Kommt der Deal zustande, würden der Mietvertrag sowie die fünf Angestellten übernommen.

Das erste richtige Restaurant des Quartiers

Für Neuhegi ist es trotzdem ein herber Verlust, dass Gerry geht. Er war einer der ersten Gastronomen im damals neuen Wohnquartier und der allererste, bei dem man auch abends essen konnte. Mit der ab dann wachsenden Konkurrenz ging Prezio immer gelassen um. Dank seines guten Essens, aber auch seiner Gastfreundschaft hatte er schnell eine treue Stammkundschaft.

Sein Herzblut – Prezio bezeichnete das Restaurant selbst als seinen «Traum» – sei unübersehbar, schrieb ein «Landbote»-Kolumnist 2022. Gerry’s Bar sei «zum neuen ‹Lieblingsitaliener› geworden». Sein Nachfolger hat grosse Fussstapfen zu füllen.

Fehler gefunden?Jetzt melden.