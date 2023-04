Nach Niederlage gegen GC – Gerüchte, Barrage und Ausschreitungen: Diese 5 Punkte fielen bei FCW-GC auf GC sucht einen Trainer, die GC-Fans bewerfen die Polizei mit Steinen und die Barrage ist beim FCW «ein mögliches Szenario». Gregory von Ballmoos

GC sucht einen Trainer

Der «Tages-Anzeiger» machte am Samstag das Gerücht um FCW-Trainer Bruno Berner und GC publik. Er soll sich nach dem letzten Spiel im März lange mit GC-Sportchef Bernt Haas unterhalten haben. Auch dieser Zeitung wurde das Gerücht zugetragen. Nach der Niederlage gegen GC bekommt es etwas Aufwind: GC sucht offiziell einen neuen Trainer für die neue Saison. Das wurde Giorgio Contini am Freitag mitgeteilt, die Öffentlichkeit informierte der scheidende Trainer dann am Samstagabend gleich selbst.

Nur was ist dran? Klar ist, wer in der Super League einen Trainer sucht, sich mit Berner beschäftigen muss und wird. Die Entwicklung der Mannschaft, der jungen Spieler – Stichwort Noe Holenstein, aber auch Matteo Di Giusto, Samuel Ballet, Nishan Burkart oder Adrian Gantenbein – sowie die gesamte Saison des FCW, der als krasser Aussenseiter sieben Runden vor Schluss noch fast alles in den eigenen Füssen hat, sprechen für die Arbeit von Berner. Klar ist weiter, dass Berner und GC-Sportchef Haas sich kennen. Zusammen wurden sie bei GC gross und Meister. Das verbindet. Und nicht zuletzt ist da der Faktor Infrastruktur: Während der FCW einigermassen bespielbare Fussballplätze suchen muss, kann GC auf dem Campus zwischen drei Naturrasenplätze und zwei Kunstrasenplätze auswählen. Berner hat aber noch einen Vertrag bis 2024 und habe nur den FCW im Kopf.

Und falls der Winti-Trainer bei GC wirklich ein Kandidat sein soll, dürfte er nicht der Einzige sein. Gemäss «Blick» sollen sich die GC-Verantwortlichen aktuell mit Miroslav Klose beschäftigen.

Buess und die Penalties

Er trifft wieder vom Punkt. Roman Buess erzielte kurz vor Schluss das 1:2. Es kam zwar zu spät, für den Stürmer, dürfte es trotzdem eine Genugtuung sein. Aktuell ist er in die zweite Reihe verbannt. Im 4-2-3-1-System von Trainer Berner gibt es nur Platz für einen Stürmer und das ist aktuell Joaquìn Ardaiz – auch wenn seine Torquote etwas mager ist. Zudem hat Buess in St. Gallen den Ball noch an die Latte gechippt – es war erst der dritte Fehlschuss in seiner Karriere. Das Tor gegen GC war hingegen das 27. Buess trifft also in 9 von 10 Fällen – das ist eine sehr gute Quote, ein Penalty hat einen Expected-Goal-Wert (xG) von 0.76.

Barrage als mögliches Szenario

Nach der Niederlage sagte FCW-Trainer Berner, dass die Barrage «ein mögliches Szenario» sei. Zum ersten Mal sprach der FCW-Trainer damit die Barrage konkret an. Bislang hiess es vereinfacht gesagt, man schaue von Spiel zu Spiel und schaue, wo man am Schluss steht.

Der FCW vermeidet Sperren

Gleich neun Spieler gingen gelbvorbelastet in die Partie gegen GC – und alle hielten sich zurück oder kamen nicht zum Einsatz wie Remo Arnold und Adrian Gantenbein. Die Defensivspieler Granit Lekaj, Yannick Schmid und Eris Abedini erlaubten sich alle genau je ein Foul. Auch Sayfallah Ltaief foulte nur einmal. Der FC Winterthur sah zum zweiten Mal in dieser Saison keine Gelbe Karte. So kann Trainer Bruno Berner am Donnerstag bis auf Souleymane Diaby auf sämtliche, fitte Spieler zählen. Übrigens: Auch Diaby foulte nur einmal.

GC-Fans bewarfen Polizei mit Steinen

Nach dem Spiel griffen GC-Fans auf dem Weg zum Bahnhof Polizeikräfte der Stadtpolizei Winterthur und der Kantonspolizei Zürich an. Diese setzte Tränengas und Gummischrot ein, um sich zu wehren, das schreibt die Stadtpolizei Winterthur am späten Samstagabend in einer Mitteilung. Die GC-Fans hätten sich demnach an Polizeiabsperrungen zu schaffen gemacht, eine Baumaschine und Velos zerstört sowie Polizistinnen und Polizisten mit Steinen beworfen.

Schon während der Partie fielen die Zürcher Fans mit Pyros und Feuerwerk auf. Kurz vor Schluss musste Schiedsrichter Fedayi San das Spiel gar unterbrechen, bis der Nebel abzog und die 1. Augustraketen verhallten. Das Feuerwerk war auch dem langjährigen FCW-Stadionspeaker Ruedi Kern ein Dorn im Auge. Er wünschte den Böllerzündern zwar einen guten Heimweg, schob aber nach, sie sollen das Zünden in Zukunft sein lassen, dies sei einfach zu gefährlich. «Eventuell studiert ihr auch einmal darüber nach», sagte er.

