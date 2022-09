Firmen in Andelfingen – Gerüst- und Holzbauer rüsten sich für die Zukunft Die Adliker Gerüstbaufirma Krebs zieht nach Andelfingen. Dort erstellt das Holzbauunternehmen Schaub einen Neubau für drei Millionen Franken. Markus Brupbacher

Spatenstich vom Mittwochnachmittag auf dem Gelände der Firma Schaub in Andelfingen: Auf dem Bild sind unter anderen Samuel Krebs (Dritter von links) und Martin Schaub (Dritter von rechts) zu sehen. Foto: Madeleine Schoder

Eine so nahe Baustelle gebe es sonst nicht, sagte Martin Schaub beim Spatenstich vom Mittwochnachmittag in Andelfingen. Er ist der Geschäftsleiter der Robert Schaub AG. Das Holzbauunternehmen erstellt auf seinem Gelände für die Adliker Firma Krebs Gerüstbau GmbH einen Neubau. «Das Gebäude wird, klar, aus Holz», sagte Schaub. Das bedeutet: Die dafür benötigten Holzbauelemente fertigt Schaub selber an und fügt sie auf der nahen Baustelle zum Neubau zusammen.