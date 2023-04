Bundesratssitzung in Winterthur – Gesamtbundesrat kommt nach Winterthur Am kommenden Mittwoch hält der Bundesrat seine Sitzung statt in Bern in Winterthur ab. Im Anschluss findet ein Apéro statt, zu dem die Bevölkerung eingeladen ist. Jonas Keller

Der Gesamtbundesrat, hier auf dem Bundesratsfoto 2023, besucht Winterthur. Foto: PD

Jeweils mittwochs tagt der Bundesrat, üblicherweise im Bundeshaus. Am 26. April wird er seine Sitzung aber für einmal in Winterthur abhalten. Das teilte der Bundesrat am Donnerstag mit. Danach gibt es einen Apéro mit der Bevölkerung, dem Zürcher Regierungsrat und dem Winterthurer Stadtrat.

Seit 2010 reist der Bundesrat ein- bis zweimal pro Jahr an ausgewählte Orte für seine ordentliche Sitzung. Der Besuch in Winterthur wird die 18. Sitzung «extra muros» sein – die zweite im Kanton. 2019 war der Bundesrat in der Stadt Zürich zu Gast. Ausgewählt wurde Winterthur nun von Bundespräsident Alain Berset (SP). In seiner Mitteilung hebt der Bund die Stadt als «Hochburg der Kultur» mit einer der grössten Fussgängerzonen Europas sowie als Geburtsstadt des ersten Bundespräsidenten, Jonas Furrer, hervor.

Apéro offen für alle

Nach der Sitzung, deren genauer Ort aus Sicherheitsgründen nicht vorab bekannt gegeben wird, findet ab 11.30 Uhr im Stadthaus ein etwa einstündiger Apéro statt. Dieser ist für die Bevölkerung gedacht und steht allen offen. Anschliessend nimmt der Bundesrat ein gemeinsames Mittagessen mit den Vertreterinnen und Vertretern der kantonalen und städtischen Behörden ein.

Dass der ganze Bundesrat in Winterthur auftaucht, ist selten. 2001 war die Landesregierung auf der Bundesratsreise hier. Ansonsten reicht es jeweils nur für einzelne Regierungsmitglieder. Zum Beispiel Viola Amherd (Die Mitte) zum letztjährigen 1. August. Oder Simonetta Sommaruga (SP), die vor zwei Jahren Winterthurer Elektrolastwagen Probe fahren kam.

