Kanton hebt Parkplätze auf – Geschäfte in Aadorf wehren sich für Parkplätze Weil sie sich zu nahe an Fussgängerstreifen befinden, will der Kanton Thurgau acht Parkplätze um den Bahnhof Aadorf aufheben. Es regt sich Widerstand. Nicole Döbeli

Die Parkplätze an der Bahnhofstrasse beim Fussgängerstreifen sollen aufgehoben werden. Foto: Madeleine Schoder

Der Kanton Thurgau will acht Parkplätze an der Bahnhof- und der Morgentalstrasse in Aadorf aufheben. Sie befinden sich zu nahe an Fussgängerstreifen und behindern die Sicht der Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer. Die Geschäfte in Bahnhofsnähe freut die kantonale Ankündigung derweil nicht. «Die Parkplätze sind jetzt schon sehr knapp», sagt Gabriela Birrwyler, Inhaberin des Brillenstudios Birrwyler, gegenüber der «Elgger/Aadorfer Zeitung». Vier der Parkplätze, die verschwinden sollen, befinden sich vor ihrem Geschäft.