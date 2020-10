Überraschung bei der FDP Hettlingen – Geschasster Jungpolitiker findet in Hettlingen Unterschlupf Nachdem die Luzerner Jungfreisinnigen ihn nicht mehr wollten, ist der streitbare Jungpolitiker Nicolas A. Rimoldi neu Mitglied der FDP Hettlingen. Dagmar Appelt

Nicolas A. Rimoldi solidarisierte sich auf Twitter mit Chocolatier Läderach. Foto: Twitter

Die FDP Hettlingen nimmt Nicolas A. Rimoldi neu als Mitglied in ihre Reihen auf, wie sie mitteilt. Rimoldi, der wegen seiner provokativen Kritik an der FDP-Spitze schon öfters in die Schlagzeilen geriet, ist kürzlich von den Luzerner Jungfreisinnigen und der Luzerner FDP ausgeschlossen worden. «Erfreut teile ich Ihnen mit, dass der Vorstand der FDP Hettlingen an seiner letzten Sitzung den Luzerner Jungfreisinnigen als Neumitglied aufgenommen hat», schreibt die Präsidentin der FDP Hettlingen, Prisca Koller, überraschend in einer Mitteilung an die Medien.