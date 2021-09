Zerstörung steigerte den Wert – Geschreddertes Banksy-Werk wird versteigert Das während einer Kunstauktion beschädigte Bild «Girl with Balloon» steht in London erneut zum Verkauf. Sotheby's rechnet mit einem Erlös von bis zu sechs Millionen Pfund.

Banksy nannte sein Wert nach dessen teilweiser Zerstörung «Love Is In The Bin». Foto: Dominic Lipinski (Keystone)

Das während einer Kunstauktion teilweise zerstörte Banksy-Bild «Girl with Balloon» wird erneut versteigert. Das Londoner Auktionshaus Sotheby’s rechnet bei der Auktion am 14. Oktober mit einem Erlös von vier bis sechs Millionen Pfund für «Love Is In The Bin», wie der mysteriöse britische Street-Art-Künstler sein Werk nach dessen teilweiser Zerstörung genannt hatte.

Eine europäische Sammlerin hatte das Bild, das ursprünglich «Girl With Balloon» hiess, im Herbst 2018 für 1,1 Millionen Pfund ersteigert. Direkt im Anschluss an die Auktion bei Sotheby’s wurde der untere Teil des Werks durch eine in den Rahmen eingebaute Konstruktion geschreddert. Einen Tag später hatte sich der Graffiti-Künstler zu dem Streich bekannt.

Der Sotheby’s-Experte für zeitgenössische Kunst, Alex Branczik, betonte, mit der Schredder-Aktion habe Banksy das Kunstwerk nicht zerstört, sondern ein neues geschaffen. Das geschredderte Bild sei «das ultimative Banksy-Kunstwerk und eine wahre Ikone der jüngeren Kunstgeschichte».

Kaum war das Bild im Auktionshaus Sotheby’s versteigert worden, zerstörte sich das Kunstwerk selbst. Video: Tamedia

Im März war ein Banksy-Bild für rekordbrechende 16,75 Millionen Pfund versteigert worden, die Erlöse gingen an das britische Gesundheitswesen. Banksy ist für seine Abneigung gegenüber einer Kommerzialisierung seiner Kunst bekannt und lehnt beispielsweise Ausstellungen seiner Werke ab.

Banksy ist der prominenteste Graffiti-Künstler der Welt, seine Werke prangen in vielen Ländern an Wänden und Mauern. Häufig haben die Bilder deutliche politische Botschaften - aber nicht immer: Bei «Girl with Balloon» streckt ein kleines Mädchen seinen Arm nach einem davonfliegenden roten Ballon in Herzform aus. Es ist eines der bekanntesten Banksy-Werke und wurde etliche Male reproduziert, seitdem es erstmals an einer Wand in London auftauchte. Die Identität des Künstlers ist bis heute unbekannt.

