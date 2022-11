Kolumne Tribüne – Gesetz der Liebe Katholische Behörden werfen Mitarbeitenden der Kirche Effretikon vor, «schwerwiegend» liturgische Normen übertreten zu haben. «Unfassbar!», findet Kolumnistin Monika Schmid. Monika Schmid

«Je näher wir dem Licht sind, desto weniger Paragrafen sind nötig.» Foto: Sandra Lütschg

Seit Anfang September fliegen uns, den liturgischen Mitarbeitenden von St. Martin, Effretikon, Paragrafen um die Ohren. Laut Gesetz, die römisch-katholische Kirche hat ein eigenes Gesetzbuch mit Strafrecht und allem, was dazu gehört, haben wir schwerwiegend liturgische Normen übertreten.

Was ist passiert? Wir haben im Abschiedsgottesdienst zu meiner Pensionierung ein Gebet miteinander gebetet, das nur Priestern vorbehalten ist. Nun ist gegen uns eine Voruntersuchung eröffnet. Im bischöflichen Communiqué wurde sogar von liturgischem Missbrauch gesprochen. Unfassbar! Dies in einer Zeit, wo die Kirche mit wirklichem Missbrauch an Kindern und Schutzbefohlenen konfrontiert ist und endlich reinen Tisch machen müsste. Zum Schreien.

Vor vielen Jahren haben wir in St. Martin ein grosses Meditationsbild zur Fastenzeit gefertigt. Jede Pfarreigruppe bekam ein Stück Stoff und hatte die Aufgabe, dieses als vorösterliches Bild zu gestalten. Die Stoffstücke wurden aneinandergefügt, und es ergab ein Meditationstuch mit verschiedenen Bildern. Ein Bild aus diesem Tuch hat mich all die vielen Jahre begleitet, das Bild, das die Kirchenpflege gestaltet hatte. Damals war ein Jurist Kirchenpflegepräsident.

Ich schätzte ihn sehr und schätze ihn noch heute, auch wenn wir ganz verschieden im Leben stehen. Das Bild ist einmalig. Da ist eine Strasse, sie ist von dicken, feissen, schwarzen Paragrafen gesäumt. Die Strasse verläuft in die Weite einer grossen Sonne, dem Licht entgegen. Das Verrückte an diesem Bild, je näher die Strasse zum Licht kommt, desto dünner werden die Paragrafen, kaum einer steht mehr aufrecht, sie sind umgefallen. Ganz beim Licht gibt es keine Paragrafen mehr.

Die Erklärung der Kirchenpflege: «Je weiter wir vom göttlichen Licht entfernt sind, desto wichtiger sind Paragrafen. Je näher wir dem Licht sind, desto weniger Paragrafen sind nötig, da gilt das Gesetz der Liebe.»

Dieses Bild begleitet mich gerade auch in der jetzigen Zeit. Ich würde es gerne unserem Bischof zeigen, mit ihm darüber ins Gespräch kommen. Wir hatten einen wunderbaren, von Glaubenstiefe erfüllten Gottesdienst gefeiert. Die Menschen waren berührt. Dagegen kommt kein Paragraf an.

Gestern war der Tag des heiligen Martin, Patron unserer Kirche in Effretikon. Martin, ein lichtvoller Mensch, Mann Gottes. Ich lade den Bischof zu einem kurzen Gebet ein: «Heiliger Martin, zeig du uns den Weg ins Licht.»

Fehler gefunden?Jetzt melden.