Genossenschaft in Winterthur – Gesewo muss gesamten Vorstand ersetzen Bei der Wohnbaugenossenschaft Gesewo häufen sich seit Monaten die Rücktritte. Kurz vor der Generalversammlung hat nun auch der restliche Vorstand den Hut genommen. Die Sorge unter den Genossenschaftern wächst. Jonas Keller

Die Giesserei in Neuhegi ist eine von 16 Immobilien der Gesewo. Foto: Johanna Bossart

«Selbstverwaltet wohnen» lautet der Slogan der Wohnbaugenossenschaft Gesewo. Ihr gehören in Winterthur 16 Häuser, in denen rund 650 Menschen leben. Doch auch selbstverwaltetes Wohnen braucht einen Vorstand und eine Geschäftsführung – und dort rumort es in der Gesewo seit Monaten gewaltig. Am Dienstag, genau eine Woche vor der Generalversammlung mit Neuwahlen, teilte der verbliebene Vorstand nun geschlossen mit, nicht mehr anzutreten.