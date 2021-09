Zwischen Effretikon und Ohringen – Gesperrte Einfahrten und Nachtarbeiten auf der A1 Im September und Oktober kommt es auf der A1 zu Einschränkungen wegen Bauarbeiten. Nicole Döbeli

Das Bundesamt für Strassen setzt von März 2020 bis Ende 2022 die A1 zwischen Effretikon und Ohringen instand. Foto: Marc Dahinden

Seit März 2020 setzt das Bundesamt für Strassen die Autobahn zwischen Effretikon und Winterthur-Ohringen instand. Im September und Oktober 2021 muss die Verkehrsführung angepasst werden: In der Nacht werden weniger Spuren zur Verfügung stehen und es kommt zu Sperrungen der Einfahrten Effretikon, Winterthur-Töss und Wülflingen.

Die Einschränkungen beginnen jeweils um 20.30 Uhr und sind ab 5 Uhr wieder aufgehoben. Entsprechende Umleitungen werden eingerichtet und signalisiert. Zwischen Montagabend, 13. September, und Samstagmorgen, 18. September, ist zwischen dem Anschluss Effretikon und dem Anschluss Winterthur-Töss in beide Fahrtrichtungen jeweils nur eine Spur geöffnet. In der Nacht auf den 14. September sind zudem die Einfahrten Winterthur-Töss und Effretikon in Richtung Zürich gesperrt. Die Nacht auf den 15. September ist als Reservenacht eingeplant.

Vom Donnerstagabend, 2. September, bis Samstagmorgen, 11. September, sowie vom Donnerstagabend,

30. September, bis Freitagmorgen, 8. Oktober, ist der Abschnitt zwischen Wülflingen und Winterthur-Ohringen jeweils nur einspurig befahrbar. Die Einfahrt Wülflingen ist in Fahrtrichtung St. Gallen vom 2. September auf den 3. September sowie in der Nacht vom 6. September auf den 7. September gesperrt. Die Nächte auf den 8. sowie 9. September sind als Reserve eingeplant.

Das Bundesamt teilt mit, dass das Instandsetzungsprojekt auf der A1 auf Kurs ist. Die Arbeiten sollen noch bis Ende 2022 dauern.

