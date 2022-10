Kolumne Lomo – Gesprächsanlass Ein altes Gerät kann ein guter Grund sein, mit jemand Wildfremdem ein Gespräch anzufangen. Johannes Binotto

Man muss den Walkman gar nicht zu reparieren versuchen, sondern trägt ihn kaputt herum, und schon kriegt man etwas zu hören, was auf keiner Kassette drauf ist. Archivfoto: PD

«Damit bin ich mal vor 35 Jahren noch durch Paris gereist und hab Aufnahmen gemacht. Meine Güte, der Apparat war damals schon alt.»

Das sagt der Zugbegleiter zu mir und deutet dabei auf das Gerät, das an meiner Schulter hängt. Ich hab in der Hochschule aus dem Fundus ein altes portables Videogerät mit nach Hause genommen, das sonst endgültig auf dem Müll gelandet wäre. Es ist deutlich älter als ich, und ob es jemals wieder gehen wird, höchst ungewiss.

Der Mann in der Uniform aber strahlt, als er es sieht, so wie man sich über einen alten Bekannten freut, den man unverhofft auf der Strasse trifft. Während der Zug in den Bahnhof Winterthur einfährt und wir warten, bis die Türen aufgehen, erzählt er mir noch davon, dass er auch heute noch gern mit alten Geräten hantiert, wenn auch unterdessen mehr mit Ton- als mit Videobändern.

Das brachte uns beide ins Schwärmen, und fast wäre der Zug ohne Begleiter weitergefahren, weil wir so ins Gespräch vertieft waren. Während wir uns noch einmal zuwinken und ich ihm eine gute Fahrt und er mir einen schönen Feierabend wünscht, denke ich bei mir, dass sich der Erwerb der alten unhandlichen Maschine bereits gelohnt hat, weil es ganz unerwartet Kontakt hergestellt hat zwischen mir und einem Wildfremden, mit dem ich sonst wohl nie zusammengekommen wäre.

All die neuen Geräte, all die Smartphones und Computer – sie würden unsere Kommunikation vereinfachen, so heisst es, und vielleicht stimmt das auch. Und trotzdem hätte ich mit meinem iPhone bestimmt niemals spontan den Zugbegleiter angerufen und wäre mit ihm ins Plaudern gekommen. Dafür brauchte ich vielmehr ein Gerät, das andernorts bereits weggeschmissen worden wäre.

Und ich beginne mir zu überlegen, ob man sich das nicht ohnehin angewöhnen sollte: obsoletes Zeug mit sich herumtragen, das als Anlass für spontane Gespräche dienen könnte. Das wäre die wohl einfachste Form des Recyclings. Man muss den Walkman gar nicht zu reparieren versuchen, sondern trägt ihn als kaputten gut sichtbar mit sich herum, und schon kriegt man etwas zu hören, was auf keiner Kassette drauf ist.

Wenn Sie mich und jemand anderes also demnächst ein altes Oszilloskop in den Bus hieven oder ein Grammofon durch die Marktgasse schleppen sehen, sprechen Sie uns ruhig an. Dazu sind die Geräte doch da.

Fehler gefunden?Jetzt melden.