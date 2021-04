Altes Busdepot in Winterthur – Gestaltungsplan ist in Kraft Jetzt geht es vorwärts beim alten Busdepot Deutweg. Die Grundlage dafür ist rechtskräftig. Elisabetta Antonelli

Jetzt überlegen sich die Architekturteams, wie das Depot Deutweg neu überbaut werden kann. Foto: Nathalie Guinand

Bis Ende Januar gingen keine Rekurse gegen den Gestaltungsplan Depot Deutweg ein. Der Stadtrat setzte diesen daraufhin am 10. März in Kraft. Das freut die Gesamtprojektleitung, wie sie in einer Mitteilung schreibt. Denn dies sei die Grundlage für den Start des Projektwettbewerbs.