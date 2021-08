Aufgefallen bei St. Gallen – FCZ – Gestatten, der Neue im FCZ-Sturm ist ein Chügeler mit Babybauch Einer versteckt den Ball unter seinem Trikot, einer gibt trotz Adrenalinschüben den entspannten Fussball-Geniesser, und der Kleinste trifft mit dem Kopf statt mit dem Fuss. Florian Raz aus St. Gallen

Akaki Gogia – Chügeler mit Babybauch

Erster Auftritt als Startspieler, erstes Tor: Akaki Gogia. Foto: Christian Merz (Keystone)

Am 27. September 2019 ist er das letzte Mal in einer Startformation gestanden. Danach folgen ein Kreuzbandriss und eine Saison, bei der er auch als Genesener unter Trainer Urs Fischer bei Union Berlin praktisch keine Rolle spielt. Möglich also, dass Akaki Gogia gar nicht mehr weiss, wie sich das so anfühlt, wenn man bei einem Fussballspiel von Anfang an spielen darf.

Dass man beim Anpfiff auf dem Rasen stehen muss, hat der 29-Jährige allerdings nicht vergessen. Und auch sonst macht er gegen St. Gallen den Eindruck, dass er dem FC Zürich helfen kann. Eigentlich wäre Gogia einer für die rechte Seite, wohin er nach einer Stunde wechselt. Zu Beginn aber stellt ihn André Breitenreiter in den Sturm. Dort fehlt Blaz Kramer weiter verletzt. Und der FCZ-Trainer hofft, dass Gogia die Räume nutzen kann, die stürmende St. Galler in der Regel gewähren.