Zwei Männer verhaftet – Gestohlenes serbisches Gemälde in Zürich aufgetaucht Die Zürcher Staatsanwaltschaft hat bei Hausdurchsuchungen ein in den 1990er Jahren aus einem serbischen Schloss gestohlenes Gemälde sichergestellt. Das Gemälde gilt in Serbien als bedeutendes nationales Kulturgut. UPDATE FOLGT

Das Gemälde «Blagoveštanski sabor» gilt in Serbien als bedeutendes nationales Kulturgut. Bild: telegraf.rs

Am Mittwoch hat die Zürcher Staatsanwaltschaft ein 1993 aus dem Schloss Čelarevo in Serbien gestohlene Kunstgemälde sichergestellt. Das Bild mit dem Namen «Blagoveštanski sabor» des Malers Vlaho Bukovac tauchte bei einer Hausdurchsuchung in der Stadt Zürich auf. Das Gemälde gilt in Serbien als bedeutendes nationales Kulturgut. Dies teilt die Kantonspolizei Zürich in einer gemeinsamen Medienmitteilung mit der Zürcher Staatsanwaltschaft mit.

Die entsprechenden Hausdurchsuchungen in der Stadt Zürich wurde durch die Zürcher Staatsanwaltschaft angeordnet und mit Unterstützung der Kantonspolizei Zürich durchgeführt.

Zwei Strafverfahren eröffnet

Im Zuge der Sicherstellung des Gemäldes hat die Kantonspolizei Zürich gleichentags in der Stadt Zürich einen 44-jährigen Serben und einen 76-jährigen schweizerisch-serbischen Doppelbürger verhaftet. Die Staatsanwaltschaft hat ein Strafverfahren gegen die beiden Männer eröffnet wegen des Verdachts auf strafrechtlich relevante Vermögensdelikte. Für den 76-jährigen hat die Staatsanwaltschaft inzwischen beim Zwangsmassnahmengericht Antrag auf Anordnung von Untersuchungshaft gestellt. Der 44-jährige wurde gestern Donnerstag aus der Haft entlassen. Es gilt die Unschuldsvermutung bis zu einem rechtskräftigen Verfahrensabschluss.

In Kooperation mit den serbischen Behörden werden nun die weiteren Ermittlungen getätigt. Weitere Informationen können wegen der laufenden Ermittlungen nicht bekanntgeben werden, wie es weiter in der Mitteilung heisst.

