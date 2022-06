Von Sibirien nach Winterthur – Gestrandet in Russland – Wie ein Winterthurer nach Hause kam Der Winterthurer Ralph Stutz arbeitete bis zum 27. Februar in Russland. Als der Ukraine-Krieg begann, wollte er zurück, doch sein Flug wurde gestrichen. Gregory von Ballmoos

Der Oberianer Ralph Stutz (59) in seinem Gartenhaus. Foto: Marc Dahinden

Am Freitagnachmittag klingelte das Telefon von Ralph Stutz. «Wir holen dich zurück. Es ist zu heiss», sagte sein Arbeitskollege aus der Schweiz. Stutz arbeitete in Ust-Ilimsk, Sibirien, und fror bei minus 25 Grad. Es war der 25. Februar, ein Tag nachdem Russland in die Ukraine einmarschiert war.