Zirkusstreit in Aadorf – Gestrandeter Zirkus bricht Richtung Deutschland auf Zwei Wochen lang sassen Renaldo Weisheit, seine Frau, eine Nichte und zwölf Pferde in Aadorf fest. Am Dienstag brach die vom Circus Medrano zurückgelassene Truppe ihre Zelte ab. Dagmar Appelt

Den Umzug nach Deutschland zu viert bewerkstelligt. Maurice Frank, Renaldo und Lilli Weisheit und Lea Sophie Stefani. Foto: Roger Hofstetter



Ein gestrandeter Zirkus, der von einem anderen Zirkus verlassen worden war. So etwas kommt nicht alle Tage vor. Doch für den Circus Maximus aus Magdeburg in Deutschland war es bittere Realität. Seit Osterdienstag sass er auf der Gemeindewiese in Aadorf fest.