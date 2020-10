ÖV in Winterthur – Gesucht: Der elektrische Stadtbus der Zukunft Stadtbus Winterthur will in den nächsten zehn Jahren bis zu 70 neue Trolleybusse kaufen. Sie sollen beim Fahren die Batterien laden und am Stadtrand ohne Oberleitung weiterfahren. Michael Graf

Heute zählt die Trolleybusflotte von Stadtbus 34 Fahrzeuge, davon 24 der Marke Hess und 10 der Marke Solaris. Foto: Heinz Diener.

Schon heute reisen fast 3 von 4 Stadtbus-Passagieren elektrisch. Die Trolleybusse, wie wir sie seit über 80 Jahren kennen, sind aber an die Oberleitung gebunden. Wo diese fehlt, etwa im Dättnau oder in Hegi, verkehren heute Dieselbusse. Stadtbus will sich nun für die Zukunft rüsten. Das nächste Busmodell soll eine Batterie an Bord haben, mit der man am Stadtrand elektrisch weiterfahren kann.

Ab 2022 auf der Strasse

Am Mittwoch wurde die Ausschreibung für die Erneuerung der Busflotte gestartet. Es ist eine sogenannte Rahmenausschreibung: Gesucht ist ein Hersteller, der in den Jahren 2021 bis 2031 bis zu 70 Busse liefern kann. Bestellt wird dann aber in Tranchen, je nach Bedarf. Insgesamt geht es um bis zu 110 Millionen Franken. Die ersten zehn Busse sollen im Dezember 2022 auf die Strasse kommen und alte Trolleys der Marke Solaris ersetzen.