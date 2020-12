Stadtrat Winterthur – Gesucht: Ein «unverzerrter» Wahltermin Zweimal kam es an den Gesamterneuerungswahlen des Stadtrats zu Überraschungen, weil nationale Abstimmungen stark mobilisierten. Bürgerliche Politiker möchten das 2022 verhindern – mit einem Extra-Wahltermin. Michael Graf

Josef Lisibach (SVP) und Christa Meier (SP) als Gemeinderäte, 2013. Beide sollten später an denkwürdigen Abstimmungssonntagen in den Stadtrat gewählt beziehungsweise abgewählt werden. Archivfoto: Marc Dahinden

Alle vier Jahre wird der Winterthurer Stadtrat als Ganzes neu gewählt. An den letzten zwei Wahlen, 2014 und 2018, kam es jeweils zu handfesten Überraschungen. Dabei spielten die nationalen Abstimmungen eine Rolle, die jeweils mit sehr emotionalen Themen das linke oder das rechte Lager in Scharen an die Urnen brachten.

Josef Lisibach (SVP) kennt beide Seiten. Er wurde 2014 in den Stadtrat gewählt und verdrängte die Bisherige Pearl Pedergnana (SP). Dabei half ihm, dass die Masseneinwanderungsinitiative der SVP das bürgerliche Lager stark mobilisiert hatte. Vier Jahre später wendete sich das Blatt: Lisibach wurde abgewählt, und die SP eroberte mit Christa Meier ihren dritten Sitz zurück – und zwar am gleichen Sonntag, an dem die No-Billag-Initiative von einer linken Mehrheit wuchtig abgelehnt wurde. Nach ihrer Wahl sagte Meier selbst: «Die Initiative hat bei der Mobilisierung eine Rolle gespielt.»