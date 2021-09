Kanton Bern – Gesundheitsdirektor soll Corona-Zahlen der Schultests vertuscht haben Aufgrund tiefer Fallzahlen hatte der Kanton entschieden, auf Massentests an den Schulen zu verzichten. Pierre Alain Schnegg weist die Vorwürfe zurück.

Der bernische Gesundheitsdirektor Pierre Alain Schnegg ist wegen der Aufgabe von Massentests an Berner Schulen in die Schlagzeilen geraten. Foto: Peter Schneider (Keystone)

Drei Wochen nach Beginn des Schuljahres stoppte der Berner Gesundheitsdirektor Pierre Alain Schnegg die Massentests in den Schulen. Denn die Zahlen sahen sehr gut aus: In der zweiten Woche lag die durchschnittliche Positivitätsrate bei 0,09 Prozent, so tief wie in keinem anderen Kanton. Sämtliche Schultests im Kanton Bern landeten bei einem Labor in Münsingen.

In der dritten Woche verlangte das BAG, die Spuckproben der Schüler sicherheitshalber von zwei anderen Labors analysieren zu lassen. Am Donnerstag und Freitag vorletzter Woche machten sich diese Labors an die Arbeit – und die Zahlen schossen in die Höhe.

Andere Labors lieferten viel höhere Zahlen

Waren es am Montag noch drei Fälle bei 18’000 Tests mit einer Positivitätsrate von 0,01 Prozent, registrierten die neuen Labors am Donnerstag 70 Fälle bei 20’000 Tests. Jetzt betrug die Positivitätsrate 0,33 Prozent. Am Freitag waren es 10 Fälle bei 2243 Tests – die Rate stieg auf 0,44 Prozent. Das zeigt eine Resultatübersicht zu den Berner Schultests in der dritten Woche nach Semesterbeginn, aufgeschlüsselt nach Einzeltagen. Der «SonntagsBlick» ist im Besitz dieses Dokuments.

Damit ist klar: Die veröffentlichten Zahlen der Schultestungen aus dem Kanton Bern entsprechen nicht der Realität. Sie sind zu tief. Doch der SVP-Regierungsrat Schnegg informierte die Öffentlichkeit bis heute nicht über diese Umstände. Sein Sprecher Gundekar Giebel sagt: «Eine spezielle Kommunikation war nicht nötig.»

Zu den von der Nachrichtenagentur Keystone-SDA an die Gesundheitsdirektion gestellten Fragen nahm diese am Sonntag nicht konkret Stellung. Direktionssprecher Gundekar Giebel warf die Vorwürfe einzig als «völlig unhaltbar» zurück. Die Direktion werde Anfang nächster Woche detailliert Stellung nehmen, kündigte er an.

Fehler eingestehen

«Fehler können passieren. Aber es geht nicht, so etwas Gravierendes einfach unter den Tisch zu kehren», zitiert der «SonntagsBlick» SP-Nationalrätin Flavia Wasserfallen.

Und auch Rudolf Hauri, Präsident der Vereinigung der Kantonsärztinnen und -ärzte, sieht dies ähnlich: «Natürlich gehören Fehler zur Praxis und es ist richtig, ihnen nachzugehen. Ebenso wichtig ist es aber, die Fehler anschliessend auch bekannt zu geben. Das ist eine Frage der Transparenz», wird Hauri im «SonntagsBlick» zitiert.

Ende August hatte der Kanton Bern bekannt gegeben, die Massentests einzustellen und ab September auf Ausbruchstestungen umzustellen. Dies aufgrund der tiefen Fallzahlen an den Schulen. Neu kommen mobile Testteams an Schulen, wenn dort ein Corona-Ausbruch stattfand.

Gesundheitsdirektor Schnegg steht nun auch in der Kritik, den im Frühsommer angekündigten Strategiewechsel einfach durchgezogen zu haben, ungeachtet der realen Fallzahlen.

chh/pd/sda

