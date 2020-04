Corona-Krise in Winterthur – Gesundheitsdirektorin besucht das Kantonsspital Am Karfreitagmorgen überreichte Regierungsrätin Natalie Rickli (SVP) dem Spitalpersonal Osterhasen. Der Rundgang im Haus habe ihr Sicherheit gegeben. Elisabetta Antonelli

Eine Übergabe mit Abstand: Nathalie Rickli dankt dem Pflegepersonal des Triage-Pavillons mit einem Korb voll Osterhasen. Foto: Madeleine Schoder

In der Cafeteria im Erdgeschoss des Kantonsspitals (KSW) stehen die Tischchen mit Abstand zueinander. Jetzt wird hier aber nicht Kaffee getrunken, sondern es trifft sich der Pandemiestab, dem rund zehn Personen angehören. Alle tragen eine Schutzmaske, so will es die Spitalregel. Am Karfreitagmorgen machen sie ausnahmsweise eine Vorstellungsrunde, denn es ist hoher Besuch vor Ort. Gesundheitsdirektorin Natalie Rickli (SVP) möchte sich ein Bild machen, wie das Kantonsspital im Pandemiemodus läuft.