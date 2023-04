Experten schätzen ein – Gewalt unter Kindern: Sind die sozialen Medien schuld? In jüngster Zeit kam es zu mehreren brutalen Gewalttaten unter Minderjährigen. Experten aus der Region Winterthur beleuchten das Phänomen aus verschiedenen Fachrichtungen. Social Media orten sie als Problem – aber nicht nur. Tanja Hudec

Gewalttaten unter Kindern: Kerzen und Blumen erinnern an die getötete Luise im deutschen Freudenberg. Foto: Keystone

Gleich drei brutale Gewalttaten ereigneten sich in Deutschland innert kurzer Zeit. Das Besondere daran: Sie wurden von sehr jungen Menschen begangen. Zuerst töteten in Freudenberg eine 12- und eine 13-Jährige eine Klassenkameradin mit über 70 Messerstichen. Danach folterte in Heide eine Gruppe ein 12-jähriges Mädchen während Stunden, indem sie ihm brennende Zigaretten ins Gesicht drückten, die Haare anzündeten und es schlugen.