Sturm vom 15. August 1982 – «Gewaltiger Gewittersturm» zog vor 39 Jahren über Andelfingen Am 13. Juli 2021 richtete ein starker Hagelsturm nördlich von Wülflingen grosse Schäden an. Er weckt Erinnerungen an den Andelfinger Sturm von 1982. Markus Brupbacher

August 1982: Die grosse Treppe hinauf zur Kirche Andelfingen, zerstört von heruntergestürzten Steinbrocken. Archivfoto: Der Landbote

Endlich sonniges Sommerwetter – da ist der zerstörerische Hagelsturm vom 13. Juli 2021 schon beinahe wieder in Vergessenheit geraten. Noch weiter zurück liegt der Andelfinger Sturm vom Sonntag, 15. August 1982 – also vor 39 Jahren. «Zehn Minuten Bangen und Schrecken» und «Gewaltiger Gewittersturm über Andelfingen richtete riesige Schäden an», titelte der «Landbote» am Tag darauf. Der Zeitungsartikel befand sich damals zuoberst auf der Frontseite.

«Bäume zersplitterten wie Zündhölzer.» «Der Landbote»

Kurz nach 17 Uhr zog der Orkan samt schwerem Hagelschlag über Andelfingen und Umgebung. «Dächer wurden durch die Luft getragen, Bäume zersplitterten wie Zündhölzer, Übertragungsleitungen für Elektrizität und Telefon wurden geknickt», schrieb die Zeitung. «Der Zugsverkehr musste eingestellt werden.»