Streit endet tödlich – Gewalttat von Mönchaltorf – mutmassliche Täterin im Spital verstorben Am Dienstag griff eine 68-jährige Frau mit dem Messer ihre Mitbewohnerin an und verletzte daraufhin sich selbst. Nun ist die mutmassliche Täterin gestorben. David Sarasin

In diesem Mehrfamilienhaus fand die Messerstecherei statt. Foto: Silas Zindel

Eine der beiden bei einer Messerstecherei in Mönchaltorf verwundeten Frauen ist in der Nacht auf Donnerstag ihren Verletzungen erlegen. Das schreiben die Staatsanwaltschaft und die Kantonspolizei in einer gemeinsamen Mitteilungen. Nach neuesten Erkenntnissen handelt es sich bei der verstorbenen 68-Jährigen um die Täterin. Sie sei am Dienstagmorgen mit einem Messer auf ihre 65-Jährige Mitbewohnerin losgegangen und habe diese schwer verletzt. Anschliessend habe sie die Waffe gegen sich selber gerichtet.