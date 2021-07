ZKB-Filialen in Seen und Seuzach – Gewerbe hofft auf Bancomaten mit Einzahlfunktion Die ZKB schliesst ihre Filialen in Seuzach und Winterthur-Seen. Die Gemeindepräsidentin und der Stadtpräsident zeigen dafür Verständnis. In Seuzach hat man aber Wünsche. Dagmar Appelt

Im Sommer 2022 wird die ZKB-Filiale in Seuzach geschlossen. Wo der Bancomat künftig stehen wird und ob er eine Einzahlfunktion aufweisen wird, ist noch offen. Foto: Madeleine Schoder Die ZKB-Filiale in Winterthur-Seen wird 2022 nach 49 Jahren geschlossen. Foto: Madeleine Schoder 1 / 2

Die Filialen der Zürcher Kantonalbank (ZKB) in Seuzach, Winterthur-Seen, Urdorf, Rümlang und Seebach werden aufgrund veränderter Kundenbedürfnisse geschlossen, wie die Bank Ende Mai mitteilte. «Der Standort Seuzach schliesst im zweiten oder dritten Quartal 2022, jener in Winterthur-Seen im zweiten Halbjahr 2022», teilt ZKB-Mediensprecherin Livia Caluori auf Anfrage mit. «Die genauen Daten kommunizieren wir schnellstmöglich.»

Die Schliessungen haben laut Caluori keine Entlassungen zur Folge. «Die Standorte in Seuzach und Seen werden von Mitarbeitenden der Filiale Winterthur Untertor im Rotationsprinzip betrieben.» Diese würden in Winterthur weiterarbeiten.