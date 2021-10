Pflegepersonal protestiert in Zürich - Um den Stress zu symbolisieren, stellten sie sich tot

Pflegepersonal protestiert in Zürich – Gewerkschaft fordert 36-Stunden-Woche und 110 Prozent Lohn Rund 100 Pflegerinnen und Pfleger forderten von Unispital und Kanton fairere Arbeitsbedingungen. Um den Stress zu symbolisieren, stellten sie sich tot. David Sarasin

Viele Pflegerinnen kamen von der IPS zum Protest beim Park des Unispitals. Foto: Urs Jaudas

«Die Zustände auf den Stationen sind sogar noch schlimmer, als sie in letzter Zeit dargestellt werden», sagt eine Pflegefachfrau von der Intensivpflegestation am Unispital. Sie ist mit zwei ihrer Kolleginnen direkt nach ihrer Schicht in den Park gekommen, um die Reden zu hören. Rund 100 Pflegefachpersonen taten es ihr gleich. «Das sind doch viel zu wenig», sagt ihre Kollegin, «wenn man bedenkt, wie viele hier arbeiten.» Beide wollen anonym bleiben und sich nicht exponieren.

Die Gewerkschaft VPOD hat am frühen Dienstagabend im Park des Universitätsspitals zur Protestveranstaltung gerufen. «Wir sind erschöpft», sagte Nadine Constantin, Pflegefachfrau und Expertin für Intensivpflege, vor versammelter Menge. Es komme zu personellen Engpässen, man könne nicht mal kurz etwas trinken bei der Arbeit. «Ist das wirklich der Job, den ich machen möchte?», fragt sie.