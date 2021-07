Verlosung – Golf-Schnupperkurs am GOLFDATE 2021 Gewinnen Sie einen Golf-Schnupperkurs anlässlich des GOLFDATE 2021 auf dem Golfclub Schloss Goldenberg im Zürcher Weinland Elizabeth Avanidis

Golfdate ZVG

GOLFDATE: GEMEINSAM FÜR DEN NACHWUCHSSPORT

Am Mittwoch, 14. Juli findet die Premiere vom GOLFDATE statt. Der Erlös dieses Charity-Golfturniers fliesst in die Nachwuchsabteilungen der NLA-Ballsportvereine von Winterthur. Prominente Persönlichkeiten und begeisterte Golferinnen und Golfer spielen ein einzigartiges Turnier. Um 16.00 Uhr findet der Golfschnupperkurs statt, bei dem Interessierte in die Welt des Golfsports eingeführt werden.



Wir verlosen zwei Plätze für einen Golf-Schnupperkurs im Wert von je CHF 100.-

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung

Wo: Golfclub Schloss Goldenberg im Zürcher Weinland Wann: Mittwoch, 14. Juli 2021 Dauer: ca. 2 Stunden

Teilnahmeschluss: Sonntag, 11. Juli 2021

Senden Sie eine SMS mit dem Keyword «LB TICKET2» und Ihrer Adresse an die Nummer 919 (CHF 1.-/SMS) oder eine E-Mail mit dem Betreff «Golf» und vollständiger Adresse an: wettbewerb.landbote@zrz.ch.

Die Gewinnerinnen und Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Es wird keine Korrespondenz geführt. Der Rechtsweg und Barauszahlung sind ausgeschlossen. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Tamedia ZRZ AG sind nicht teilnahmeberechtigt. Exklusivangebot für Abonnentinnen und Abonnenten des «Landboten», des «Zürcher Unterländers», der «Zürichsee-Zeitung», des «Thalwiler Anzeigers» und des «Sihltalers».