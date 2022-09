Sanierung Schulhaus Langwiesen – Gewinner des Projektwettbewerbs stehen fest Für die Erweiterung und Sanierung des Schulhauses Langwiesen hat sich der Stadtrat für «Dahinden Heim Partner Architekten» aus Winterthur und «Vetschpartner Landschaftsarchitekten» aus Zürich entschieden.

Dem bald 50-jährigen Schulhaus Langwiesen steht eine Gesamtsanierung bevor. Nebst der Erneuerung der gealterten Bauteile und der Anpassung an neue Schulbedürfnisse, werden auch die aktuellen Vorgaben in Sachen Bau- und Umweltvorgaben berücksichtigt. Der Ansatz des Siegerprojektes basiert auf dem Grundsatz, den Bestand so wenig wie nötig anzutasten und wo immer möglich die Originalsubstanz zu erhalten.

Grosse Aufmerksamkeit wurde den bestehenden Turnhallen geschenkt. Die Erhöhung der Klassenkapazität benötigt auch einen Ausbau der Sportkapazitäten. Nach dem Prinzip «Haus im Haus» werden in den Hallen drei beziehungsweise vier zweigeschossige Räume für die schulische Betreuung eingebaut.

Aus dem ehemaligen Aussengeräteraum wird eine Pausenhalle, die mit dem Neubaukomplex über die bestehende Rampe und einem neuen grosszügigen Platz verbunden wird. Auf diesem Platz wird der Neubau stehen, der die Dreifachturnhalle, Spezialräume und zwei Kindergärten beherbergt.

Im letzten Jahr hat das Stadtparlament für die Renovation und Erweiterung der Schulanlage Langwiesen einen Kredit von 3,7 Millionen Franken bewilligt. Der offene Projektwettbewerb diente dazu, die architektonisch und funktionell hochwertigste Lösung zu finden. Im Vorfeld gaben die Rahmenbedingungen für die Erweiterung Anlass zu vielen Diskussionen.

