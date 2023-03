Es geht bald los

bernWillkommen zum Live-Ticker von Spiel 2 im Pre-Playoff zwischen dem EHC Kloten und dem SC Bern. Best-of-3 ist kurz (und unfair?), also kann die Serie bereits heute beendet sein. Der SCB gewann Spiel 1 am Dienstag zuhause klar mit 5:1 und kann sich damit heute mit einem Sieg in Kloten bereits fürs «richtige» Playoff qualifizieren.

Es folgen bald die Aufstellungen.

Sie sind SCB-Fan? Dann dürfte Sie interessieren, was die Berner von diesem Spiel erwarten, nachzulesen hier.

Ihnen liegt eher der EHC am Herzen. Auch zu Kloten gibt es Aktuelles, und zwar hier.