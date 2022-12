Klassiker in Bormio – Das schwierigste Rennen in Odermatts Karriere Der Nidwaldner Überflieger eilt seit Monaten von Erfolg zu Erfolg. In Bormio wir er Vierter – und wirkt ratlos. Philipp Rindlisbacher

Marco Odermatt verpasst seinen ersten Abfahrts-Sieg klar. Foto: Alessandro Trovati (Keystone)

Für einmal scheint sogar Marco Odermatt ein wenig ratlos zu sein. Im Ziel schüttelt er den Kopf, zuckt mit den Schultern. Er staunt ob den knapp anderthalb Sekunden Rückstand, die er sich eingehandelt hat auf den Österreicher Vincent Kriechmayr. Nichts wird es in Bormio mit dem ersten Abfahrtssieg, der längst überfällig wäre für den weltbesten Skifahrer. Vierter wird Odermatt, und wer sich das Rennen zu Gemüte führt, dürfte nicht erstaunt sein, bezeichnet er die Stelvio-Piste als die schwierigste im Weltcup.

Als die Besten unterwegs sind, liegt die Strecke fast gänzlich im Schatten. Es rüttelt und schüttelt, die Schläge sind kaum zu zählen, und es ist so eisig, dass der Amerikaner Travis Ganong nach den Trainings spasseshalber sagte, er überlege sich, mit Schlittschuhen zu starten. Der Schweizer Stefan Rogentin, der zwar über drei Sekunden verliert und doch Zwölfter wird, resümiert: «Es war derart brutal, dass ich mich im Ziel kaum noch auf den Beinen halten konnte.»

Doch zurück zu Odermatt: Wenngleich es in seinem elften Saisonrennen zum zweiten Mal nicht fürs Podest reicht, überzeugt der Nidwaldner erneut. Einzig Kriechmayr, der Kanadier James Crawford sowie Aleksander Kilde sind schneller, Letzterer baut seine Führung im Abfahrtsweltcup somit leicht aus. Der Norweger erlebt kurz vor dem Ziel eine Schrecksekunde, er gerät in Rücklage, kann sich aber gerade noch auf den Ski halten. Odermatt sagt, er sei schon überrascht gewesen wegen dem Zeitverlust, den Umständen entsprechend sei ihm eine gute Fahrt gelungen. «Jeder hat gesehen, was hier abgeht. Das war vielleicht das schwierigste Rennen, das ich je gefahren bin. Während der Besichtigung konnte ich kaum anhalten, so eisig ist es - und ich kann ja schon ein wenig Skifahren.»

Er habe wohl etwas weniger riskiert als Kriechmayr und Crawford, hält Odermatt fest. Vorab dem Sieger gelingt die perfekte Fahrt, er lässt die Österreicher damit ein wenig gelöster Silvester feiern. Für den Weltmeister handelt es sich um den zweiten Saisonsieg, weitere Erfolge hat der einst so erfolgsverwöhnte ÖSV in diesem Winter nicht einfahren können.

Für die Schweizer geht das Warten auf den zweiten Erfolg im Veltlin weiter, im Weltcup hat in Bormio bei mittlerweile 47 Austragungen einzig Didier Défago (2011) reüssiert. Die Swiss-Ski-Belegschaft tritt ersatzgeschwächt an, Beat Feuz, Niels Hintermann und der einstige Junioren-Weltmeister Lars Rösti verzichteten grippegeschwächt. Ein Start hätte auch kaum Sinn ergeben, die Piste ist so kräfteraubend, dass sich selbst fitte Athleten bei der Jury beschweren.



Von Feuz’ Absenz profitiert Teamkollege Urs Kryenbühl, der in der Startliste unter die Top 30 rutscht - und die bessere Nummer nutzt. Der Schwyzer wird Sechster, es ist sein mit Abstand bestes Ergebnis seit seinem fürchterlichen Unfall in Kitzbühel im Januar 2021. Auf der Streif verlor er kurz vor dem Ziel die Kontrolle und stürzte bei Tempo 147. Er erlitt eine Gehirnerschütterung, einen Bruch des Schlüsselbeins sowie einen Kreuz- und Innenbandriss. Dass er ausgerechnet in Bormio wieder mit den Besten mitzuhalten vermag, ist indes kaum Zufall. 2019 und 2020 stand Kryenbühl jeweils auf dem Podest.

