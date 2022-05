Pause in Helsinki

Das sieht bislang nicht gut aus für die Schweiz. Die USA verteidigt bislang sehr gut und effizient, lässt den Schweizern keinen Raum im eigenen Drittel. Selber kommen die Amerikaner bislang zwar auch kaum zu Torchancen. Dennoch liegen sie nach 20 Minuten 2:0 vorne. Die beiden Tore haben Slapstick-Charakter:

Beim 0:1 kickt Calvin Thürkauf im Boxplay ungewollt den Puck ins eigene Tor:

Beim 0:2 profitiert Adam Gaudette in einer eigentlich nicht wirklich torgefährlichen Situation vom zu zögerlichen Verhalten der Schweizer Dominik Egli und vor allem Leonardo Genoni. Der US-Stürmer wird aber auch für ein energisches Nachsetzen mit dem nötigen Glück belohnt:

Die Schweiz liegt also nach dem ersten Drittel 0:2 zurück. Sie muss wie schon in den letzten drei Spielen gegen Kanada, Frankreich und Deutschland einen Rückstand drehen. In jenen drei (Gruppen-)Spielen gelang dies.

Auch gegen die USA stehen die Chancen sicher nicht allzu schlecht. Die Amerikaner spielen wegen Verletzungspech mit nur noch fünf gelernten Verteidigern, setzen den als 6. Abwehrspieler nominierten Stürmer Riley Barber vorerst gar nicht ein. Die Kraftreserven könnten also ein Thema werden.

Die Eiszeiten der amerikanischen Top-Verteidiger nach 20 Minuten: Jones 9:29 Minuten, Peeke 8:17, Schmidt 7:21. Vor allem die ersten beiden sind sich aus ihren Rollen in der NHL allerdings viel Eiszeit gewohnt.