Kündigung wegen Asylentscheid – Gewissensbisse trieben ihn aus dem Gericht Ein Gerichtsschreiber am Bundesverwaltungsgericht hat sich geweigert, ein umstrittenes Asylurteil zu Kroatien anzuwenden. Nun hat der Mann das Gericht verlassen und will eine Debatte anstossen. Philippe Reichen aus Lausanne

Martin D. Küng weigerte sich als Gerichtsschreiber am Bundesverwaltungsgericht, Urteile gemäss dem Referenzurteil zu Kroatien zu verfassen. Foto: PD

Zuerst aufs Chefpult, dann ins Firmenarchiv: Das ist der Weg, den Kündigungsschreiben in der Regel nehmen. Martin Daniel Küng, Doktor der Rechtswissenschaften, hofft, dass in seinem Fall die Dinge anders laufen. Seine Kündigung machte er via soziale Medien öffentlich, wohl auch, um eine politische Debatte anzustossen. Denn die Hintergründe seiner Kündigung sind brisant.