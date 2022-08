Schäden in Benken und Trüllikon – Gewitter schwemmt Kartoffeln weg und beschädigt Strassen In der Nacht auf Samstag regnete es vereinzelt so stark, dass Bäche über die Ufer traten und sich neue Wege über Felder und Flurstrassen bahnten. Roland Müller

Das Wasser suchte sich einen Weg über diesen Acker und riss Kartoffeln mit. Foto: Roland Müller

Etwas Regen wäre für die Landwirtschaft und den Wald hochwillkommen gewesen. Doch in der Nacht von Freitag auf Samstag kam vor allem im nördlichen Weinland am Kohlfirst teilweise zu viel des Guten vom Himmel. Am späten Freitagabend zog ein heftiges Gewitter aus Nordosten in das Weinland und wanderte aus der Region Schaffhausen über den Kohlfirst Richtung Untersee. Das Gewitter brachte stellenweise enorme Niederschlagsmengen mit, wobei vor allem die Gemeinden Benken und Trüllikon stark betroffen waren. So wurden in Benken bis zu über 90 Millimeter Niederschlag gemessen. Dies führte dazu, dass verschiedene Bäche viel Wasser mitführten, bei den oberen Zuläufen zum Mühlibach kam es zu Überschwemmungen.