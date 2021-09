Links-grünes Bündnis uneinig – Gezerre um die Elternzeit im Zürcher Kantonsrat Die Grünliberalen sagen im Kantonsrat Nein zur Elternzeit – im Nationalrat aber fordern sie den Elternurlaub. SP und Grüne sind irritiert. Liliane Minor

Sollen Väter genau wie Mütter 14 Wochen Elternzeit bekommen? Oder darfs noch ein bisschen mehr sein? Foto: Christian Pfander

Es ist noch gar nicht so lange her, dass Grünliberale, SP und Grüne im Kantonsrat ankündigten, künftig nicht nur in der Klimapolitik, sondern auch bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf gemeinsam ein ganzes Bündel von Vorstössen einzureichen und eng zusammenzuarbeiten.

Doch nun schert die GLP ausgerechnet bei einem Kernanliegen der SP aus: Die Fraktion wird sich im Kantonsrat gegen die SP-Volksinitiative für eine Elternzeit von je 18 Wochen für Mütter und Väter aussprechen. Nein sagt die GLP auch zu einem Gegenvorschlag der Mitte, der je 14 Wochen Elternzeit vorsieht.