Wirre Rede des Fifa-Präsidenten – Gianni Infantino treibt es auf die Spitze Am Tag vor dem WM-Eröffnungsspiel in Katar gibt der Präsident des Weltverbandes Fifa eine denk- und fragwürdige Pressekonferenz. Tilman Pauls

Fifa-Präsident Gianni Infantino bei der Pressekonferenz am Tag vor dem WM-Eröffnungsspiel in Katar. Foto: Jia Haocheng (Keystone)

Gianni Infantino weiss, dass er scheitern wird. 45 Minuten soll seine Rede dauern, so lautet zumindest der Plan. Aber schon nach 25 Minuten ahnt er, dass das nicht reichen wird. «Ich werde etwas länger brauchen», sagt der Präsident des Fussball-Weltverbandes Fifa. «Aber wir haben Zeit. Die WM beginnt erst morgen.»

Am Tag vor der Eröffnung der WM in Katar hat der 52-Jährige die Gemengelage rund um das Turnier noch mal eindrücklich auf die Spitze getrieben. In den letzten Monaten ging es ja vor allem um die skandalöse Vergabe im Jahr 2010, um die Ausbeutung der ausländischen Gastarbeitenden sowie die Menschenrechtsverletzungen innerhalb des Emirats.

Nur um eines ging es ziemlich selten: Fussball. Und Infantino hat mit seiner Rede dafür gesorgt, dass das vorerst so bleibt.

Es geht um «Heuchelei» und «Doppelmoral»

Ziemlich genau eine Stunde dauert der Monolog des Fifa-Präsidenten in al-Rajjan. Und auch wenn er am Anfang schüchtern in Aussicht stellt, dass man am Ende vielleicht «ein bisschen» über Fussball sprechen könne, so ist doch ziemlich schnell klar: Darum geht es ihm nicht. Sondern es geht um die «Heuchelei», die «Doppelmoral» und auch um den «Rassismus» der westlichen Nationen gegenüber dem WM-Ausrichter. Infantino belehrt und tadelt, immer wieder unterstreicht er seine Worte mit langen, gekünstelten Pausen.

Infantino erzählt, wie er die Berichterstattung in den letzten Monaten verfolgt hat. Gelesen habe er nichts, «sonst wäre ich deprimiert gewesen». Aber der 52-Jährige hat offenbar genug gehört, um zu seiner Art der Generalkritik anzusetzen. «Ich denke, was wir Europäer in den letzten 3000 Jahren weltweit gemacht haben, da sollten wir uns die nächsten 3000 Jahre entschuldigen, bevor wir anfangen, anderen moralische Ratschläge zu geben», sagt er. Dann geht es los.

Er redet über die Situation der Arbeitenden, die sich in den letzten Jahren in Katar verbessert habe, während in Europa die Grenzen wieder hochgezogen würden. Es geht um die Sicherheit der LGBTQI+-Community, die trotz der in Katar geltenden Gesetze während des Turniers garantiert sei. «Ich kann bestätigen, dass hier alle willkommen sind.» Es geht um das Schweizer Frauenwahlrecht, es geht um die Situation im Iran, in Afghanistan. Es geht plötzlich um alles – aber Infantino merkt nicht, wie aberwitzig manche seiner Aussagen sind.

Er eröffnet seine Rede mit einer Passage, die man in den nächsten Tagen, Wochen und auch in vielen Jahren noch einspielen wird, wenn es um die entrückte Welt der Fifa geht: «Heute fühle ich mich als Katarer. Heute fühle ich mich als Araber. Heute fühle ich mich afrikanisch. Heute fühle ich mich homosexuell. Heute fühle ich mich behindert. Heute fühle ich mich als Arbeitsmigrant.» Auf die Nachfrage eines Journalisten ergänzt Infantino später: «Heute fühle ich mich als Frau.»

«In der Schule wurde ich gemobbt, weil ich rote Haare und Sommersprossen hatte.» Gianni Infantino

Man muss nicht näher ausführen, warum Infantino all diese Perspektiven als Präsident der Fifa unmöglich einnehmen und ihre Sorgen nachvollziehen kann. Und es muss sich für ausgegrenzte Menschen – nicht nur in Katar – wie ein Schlag ins Gesicht anfühlen, wenn Infantino sagt: «In der Schule wurde ich gemobbt, weil ich rote Haare und Sommersprossen hatte.»

Entsprechend fallen die Reaktionen auf seine Rede aus. Im Anschluss an seinen Monolog erhält Infantino einen kleinen Vorgeschmack auf das, was seine Worte ausgelöst haben. Ob er sich vorstellen könne, wie sich seine Aussagen für homosexuelle und queere Menschen anfühlten, die aus Angst nicht nach Katar reisten? Ob es nicht heuchlerisch sei, dem Westen Heuchelei vorzuwerfen, wenn man von Gleichheit spreche, aber gerade eine WM in einem Land veranstalte, in dem diskriminierende Gesetze gälten?

In einem Punkt könnte der Fifa-Präsident aber tatsächlich recht behalten. Dass all die Diskussionen in den Hintergrund rücken, sobald am Sonntag der Ball rollt. Denn selbstverständlich spricht Infantino von nicht weniger als der «besten WM jemals». Und er selbst muss sich ohnehin keine Sorgen um seine Position machen: Bei der Fifa-Wahl im März wird Infantino erneut gewählt werden. Er ist der einzige Kandidat.

Tilman Pauls arbeitet seit über zehn Jahren für die Sportredaktion der Basler Zeitung und beschäftigt sich seit 2013 intensiv mit dem FC Basel. Mehr Infos @tilman_p

